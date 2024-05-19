司徒錦鷹與余文忠合影留念。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市公所邀請享譽藝壇的「大樹畫家」司徒錦鷹，即日起到6月2日，在市公所藝文中心舉辦山水畫展，展出5公尺長的巨幅聯屏《物華天寶》等作品，市長余文忠歡迎喜愛藝文的鄉親，踴躍前往觀賞。

余文忠表示，市公所很榮幸能夠邀請享譽盛名的司徒錦鷹老師開展，這次展覽精選司徒老師近年多幅佳作，其中有5公尺長巨幅聯屏《物華天寶》、丈二行幅《偏若遊龍》等力作，也有眾多四季風情景物山水小品，展品體現司徒老師30年遊歷大江南北的寫生淬煉，飽遊沃看身心與自然交融，自信運筆立其形，氤氳水墨造虛實，而臻「盡精微致廣大」的畫藝。

司徒錦鷹是繪畫藝術家，廣州美術學院國畫系碩士，華梵大學東方人文思想研究所博士班研修，喜愛自然景觀、專研究畫史畫論，專業繪畫創作與教學，擅山水，尤以繪神木見長。

余文忠說，藝壇評論司徒錦鷹之畫看似逸筆草草，卻深切掌握中國山水畫觀景取景之道，體「身即山川而取之」空間視角經驗，所寫之景，經飽遊微看（行萬里路），身心與自然交融。

司徒老師寫生足跡遍及台灣、中國大陸與印度等地，對大地山川之悉一如愛人胴體。近20年來曾多次遠赴黑龍江漠河寫生，時雖零下40度，憑1只保溫瓶在戶外作畫，當吾人在驚嘆精彩畫作時，可曾想到那是他頂著寒風凜冽。冒生命危險才得以完成的，堪稱地表唯一。

余文忠表示，司徒老師畫藝之高，還得提到李可染之言，畫家要熟讀兩本書，「傳統」、「生活」，既要深入傳統，更要走出傳統，「我手寫我意。直為古所拘」，入古而不泥古。