琳妲（林羿禎）不僅是啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls成員，也是「反骨男孩」一員。從不吝嗇展露傲人好身材的她，日前曬出火辣比基尼照，讓眾多粉絲一飽眼福，不到一天就吸引近2萬人按讚朝聖。

琳妲在Instagram曬出身穿綠色比基尼辣照，並且對著鏡頭擺出甜美笑容，讓眾人直呼戀愛了。接著視線往下一移，只見一對渾圓北半球完全藏不住，幾乎要將比基尼撐破，還擠出一條深邃事業線；加上零贅肉的性感曲線，讓眾多粉絲看的鼻血直流。而她也強調這是「愛的視角」，讓眾人趕緊戴上墨鏡以防被閃瞎。

眼見琳妲大方展露火辣身材，網友紛紛留言：「漂亮的比基尼泳裝琳妲辣妹」、「妳這樣有陽光女孩的氣息，我戀愛了」、「這個甜美笑容誰受得了」、「美女有這樣的身材也太辣了，很迷人」、「看到這張火辣照片我直接沒了」、「琳妲好瘦好美，真的太辣了」、「眼睛好迷人」。

除了分享傲人身材，琳妲也會在社群抒發心情，她指出某次要上通告，但是前一天發高發燒到住院打點滴；雖然經紀人向製作單位請假，還附上醫生證明，豈料，對方竟暴怒表示不能換人，最後經紀人提議「不然琳妲下次去通告，免通告費」，雙方才達成協議。結果琳妲之後去錄該節目，還真的沒通告費可領，讓她無奈表示：「其實這次事件我滿難過的，畢竟感冒發燒也不是本人想要，重點是已經嚴重到醫院」，接著強調：「如果我是製作人，我會有同理心」。