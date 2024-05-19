屏東大學19日舉辦畢業典禮，前年榮獲總統教育獎的蔡東霖，穿上學士袍的模樣令人感動，他從小因腦性麻痺造成肢體障礙，長年都坐在輪椅上，但他克服病痛、以腳代手努力求學，期許自己能開發AI輔具，幫助更多人；而當很多人都誇獎蔡東霖父母一路陪著兒子求學很偉大時，他們謙虛稱是託兒子的福才能與教授有交流，一家人充滿愛的發言，連校長陳永森也聽到紅了眼眶。

蔡東霖是高雄人，出生時因腦部缺氧而導致腦性麻痺，不但沒有口語表達能力，手腳也無法活動自如，除吃飯、喝水需要家人從旁協助，更要靠輪椅代步才能移動，他在所有事物的學習上都要比別人花更多時間、付出更多心力，外人看著都覺得辛苦，但他卻樂在其中，因為父母的愛讓他堅強無比。

前年榮獲總統教育獎的蔡東霖19日從屏東大學畢業，穿上學士袍的他坐在輪椅上很有精神，而當大家誇獎蔡東霖父母一路陪兒子求學很偉大時，他們謙虛稱是託兒子的福才能與教授有交流。（謝佳潾攝）

4年前，蔡東霖考上屏東大學國貿系，而從他踏進校園的那刻起，「一家三口推著輪椅」的畫面成了校園最美麗的風景，蔡媽媽王淑萍會陪兒子上課、蔡爸爸蔡易達則陪伴住宿，他們的愛與正能量感染著全校師生，也讓樂觀開朗的蔡東霖成了屏大的驕傲。

雖然手無法握筆寫字，但蔡東霖透過輔具以腳代手，用地上的軌跡球滑鼠、特製按鍵及特殊洞洞板鍵盤，一字一字慢慢敲打學習著，他的努力不懈不僅使成績總是名列前茅，激勵人心的成長經歷更讓他在2022年榮獲總統教育獎。

今年鳳凰花開時，蔡東霖完成了學業，穿上學士袍的他坐在輪椅上笑容滿面、很有精神，陪伴在旁的父母則紅了眼眶、感動不已，蔡易達說，真的很感謝學校願意讓他們當兒子的手跟腳、幫他完成夢想，兒子除了國貿系的課程外，還有修資訊系、資工系的課程，他期許自己之後能開發AI輔具，幫助更多的人。

屏大也頒發感謝狀給王淑萍，謝謝她對於學校特教學習政策與環境的鼎力支持，她熱情正向面對人生的精神，值得大家學習。（謝佳潾攝）

王淑萍也感動道：「東霖很幸運，可以在屏大學習成長，學習最重要的是環境氛圍，如果只是從書上學到東西，但4年來是不快樂的，那會是很大的遺憾。」

王淑萍說，謝謝學校不忌諱、讓她可以陪兒子上課，屏大是個很有愛的大家庭，每個人都很友善，不管是到教室、宿舍或是走在路上，都會有人跟他們打招呼、關心他們，她記得很多人的名字，真的很感謝，而很多人都對他們說父母真偉大，但她認為他們是託兒子的福才能一起上大學與教授交流。

蔡東霖父母充滿愛與正能量的發言，讓校長陳永森也憶起往事，聽得不禁紅了眼眶，為此，屏大也頒發感謝狀給王淑萍，屏大表示，王淑萍曾獲全國十大傑出愛心媽媽，謝謝她對於學校特教學習政策與環境的鼎力支持，她熱情正向面對人生的精神，值得大家學習。