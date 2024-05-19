藍白的國會改革法案17日表決時，爆發激烈衝突，21日將繼續審查，對於衝突是否加劇，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，所有一切基於賴清德一念之間，希望賴520展現態度，在立法院被綠委攻擊的議事人員，民進黨要不要道歉；民進黨會不會承諾，不會再對議事人員去言語羞辱、毆打？

黃國昌說，下周二國會改革法案審議，關鍵在於明日將上任的賴清德總統一念之間，賴說要團結全國人民，但目前看到賴縱容民進黨立院黨團在立法院搞破壞、搞對立，連議事人員都動得了手。

黃國昌表示，他沉痛請教賴，民進黨立委攻擊議事人員要不要道歉？如何確保下周二審議法案時，立法院秘書長周萬來不會再度受到民進黨暴力毆打，還是民進黨的意思是只要不順其意，只要推動國會改革法案，民進黨立委可以在立法院內違法暴力打人，連議事人員都不放過？

黃國昌強調，請賴清德以總統高度出來，告訴人民答案，身為民進黨黨主席如何確保議事人員可以依法行使職務，不會被綠委暴力對待，為了幫民進黨跳票8年的法案開脫，綠委什麼事都幹得出來，這是賴清德下令的「反守圍攻」？

針對17日採舉手表決，遭綠營炮轟不合理。黃國昌說，綠委不要造謠、不要再指鹿為馬，那天表決一開始是用表決器表決，大家為什麼不能用表決器表決，不就是民進黨造成的嗎？綠委攻擊主席台，拔掉表決卡，讓藍白沒辦法好好投票，韓國瑜才依議事規則35條規定，進行舉手表決。

黃國昌表示，若民進黨認為照規定舉手表決是違規，請綠委翻翻立法院議事規則第35條，作為一個立委都不知道嗎？且情況是綠委的暴力行為，迫使無法用表決器表決，綠委在那邊高喊，用舉手表決是違法黑箱，真的夠了，不要再造謠。