桃園航空城先建後遷期限調整至2026年12月，原開發區要遷校或廢校的學校，除竹圍國小暫緩外，其餘4小學按原訂期程今年7月廢校。家長擔憂孩子交通及轉學適應問題，另竹圍國中在徵收區域內，因人口遷出公車班次減少，學生上下學交通更困難。市府教育局說，竹圍國中投入3000萬元經費，除改建國小教室外也採購相關教學設備，針對學生交通車費也將研議補助。

受過去新冠肺炎疫情和缺工缺料等因素影響，桃園航空城拆遷戶最後搬遷期限延至2026年12月，大園區圳頭、后厝、沙崙、陳康國小廢校期程不受影響，合計100多位學生今年暑假過後，將轉學至內海、埔心國小就學。另原預計遷往竹圍國中的竹圍國小，則是因受新台15線工程施工影響，擔憂學生上學需經過工區有安全疑慮，教育局決定待工程完工後，114學年度再遷往竹圍國中上課。

教育局副局長賴銀奎指出，對於廢校轉學學生都有安置補助費，每人2.5萬元，竹圍國小評估後遷校期程延後，投入3000萬元經費在竹圍國中做校園改善工程，施工項目包含國小專科及班級教室整修，還會採購國小教學相關設備。

他也說，竹圍國中因航空城計畫，原有30多班因為人口外移只剩下9班，屆時竹圍國小學童遷入，採1個校區2個學校運作模式，國中與國小學生互不影響。另外，市府針對學區調整學校都會有交通車補助計畫，針對竹圍國中學生通學問題，為避免學生專車大幅度調漲造成家長負擔過重，近期將開會研議補助相關費用。