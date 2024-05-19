一名年近30歲的女網友近日苦惱，存款有250萬元考慮買房，朋友卻勸她繼續存股，錢滾錢買更好的房子，讓她陷入兩難。然而貼文PO出後，許多網友一面倒建議她當然先買房，「存股又比不上房子上漲速度」、「如果房價漲到錢滾錢都追不上，朋友要負責嗎？」

原PO日前在Dcard發文，年齡將近30歲，月收8萬元左右，存款有約250萬元，看到身邊的人都在考慮買房，感覺自己也是該買房的年紀了，但朋友要她先存股，因為250萬元透過存股錢滾錢，能買更好的房子，不然在台北買房還是有點吃力，聽了這段話她開始猶豫，於是問廣大網友，以她的狀況先存股一陣子再買房會不會比較好。

問題一出後，引發網友們熱烈討論，然而過來人都一面倒選擇買房，「這俗稱朋友煞」、「如果自住就先買，投資就再考慮，試算買房後，出租房價起碼要漲30%以上才不會賠錢」、「買房吧，存股又比不上房子上漲速度」、「買蛋白區中古電梯2房再慢慢小換大」、「250萬錢滾錢，是要滾多快才追得上房價，一般人不是股神很難辦到」。

還有網友分享經驗，108年朋友存下一大筆錢，收入也不錯，當時他老家附近新的預售屋，一坪35萬，他覺得太貴沒買，113年他想買房，但家附近漲到一坪55萬，根本買不下去，跑去桃園看房一坪也要45萬，現在回頭看，永遠是覺得貴的當下是最便宜。不過也有人反駁「建議存股，別被洗腦房價只漲不跌的神話」、「這一蹲就是一輩子」。