香港傳奇樂團Beyond主唱黃家駒1993年逝世，享年31歲，至今仍是許多音樂人景仰的對象，及粉絲懷念的偶像。怎料，黃家駒於香港將軍澳華人永遠墳場的墓碑近日遭到破壞，有2名男子拿腳踹、用鐵鎚猛擊還舔他的遺照，甚至將犯案影片PO上網，引發眾怒，粉絲氣喊「全城緝凶」。而香港警方接到報案後，火速逮捕2名男子。

黃家駒逝世後長眠香港將軍澳華人永遠墳場，不時都會有粉絲前往送花悼念，今（19）日網上瘋傳有2名男子到他的墓地前，先是不斷汙言穢語，接著拿手上的汽水，直接潑向黃家駒墓碑，甚至低頭舔舐。不僅如此，他還用黑色簽字筆亂塗遺照，寫下「社會破壞者」、「光頭Bob」等字眼。之後像是猶不解氣，對著墓碑一腳踹過去。

有2男破壞黃家駒墓碑。（圖／摘自臉書）

2男破壞黃家駒墓碑讓歌迷很氣憤，報案後警方也火速將2人逮捕。（圖／摘自臉書）

男子一邊唱著Beyond名曲《海闊天空》，最後甚至拿起鐵鎚猛擊黃家駒的墓碑，造成遺照嚴重損毀。光頭少年對著鏡頭叫囂，請看影片的大家記住自己，撂下狂言「我會拯救一切」。

粉絲們看到影片都很心痛，紛紛喊話要「全城緝兇」。「Beyond」成員黃貫中得知此事，先問抓到嫌犯了嗎，之後憤怒表示破壞墳墓是很嚴重的事，「小則肚痛，大則橫死」。至於鼓手葉世榮則氣憤不已，更在社群社交網發文表示：「今天發生在家駒墳墓的事情實在可惡，這2個人已經被逮捕，必須受到法律的制裁，家駒在天之靈也不會放過他們！！！」

根據港媒報導，警方對此案高度重視，目前已經火速逮捕到15歲少年及23歲葉姓男子，犯案動機仍有待調查。不過由於光頭少年在影片中語無倫次，外界猜測可能精神狀況不佳。