高雄夢時代攜手屏東縣工商發展投資策進會，舉辦「夢見好屏好物」屏東物產展，行銷在地農特產品。（柯宗緯攝）

高雄夢時代攜手屏東縣工商發展投資策進會，舉辦「夢見好屏好物」屏東物產展，行銷在地農特產品。今（19）日起至5月30日在3樓蛋型空間登場，集結22家優質店家，規畫「嚴選伴手禮」等4大主題專區，單筆消費滿900元即可享50元現抵。

屏東縣工策會副總幹事張菽蓁指出，工策會任務就是招商引資，協助大家打通路、爭取訂單，國內每年會辦展外，縣府也會帶隊到國外，像是日本、新加坡、澳洲，將把屏東好物、屏東好物介紹給全台灣、全世界，期待透過多元通路行銷屏東在地的農、漁、畜牧業及特色商品，讓各地民眾認識屏東的優質物產。

高雄夢時代攜手屏東縣工商發展投資策進會，舉辦「夢見好屏好物」屏東物產展，行銷在地農特產品。（柯宗緯攝）

夢時代指出，為支持在地農、漁、畜業的發展，首次與屏東縣工商發展投資策進會合作，集結黎記冰糖醬鴨、大花農場、東大興漁品等22家優質店家，規畫「嚴選伴手禮」、「特色老店」、「優質農漁畜產」及「文創商品」4大主題專區，讓更多民眾深入認識屏東多樣且豐富的在地好物。

此次參展的「可可雅米巧克力工坊」堅持採用草生無毒方式栽培，多款商品曾榮獲世界知名巧克力大賽2023 ICA亞太區銅牌獎肯定；九如鄉種植有機食用玫瑰近16年「大花農場」，推出新鮮花瓣加工製成的花醬、多酚、精露、液態皂、花茶、蛋捲等商品；「雲山農園」則有肉桂茶飲及左手香露等；「天菊農場」以自然農法種植帶來天菊花茶禮盒及茶包等商品。

屏東勝利星村名店「本革工坊L.I.S.」將象徵喜慶的傳統美食紅龜粿，化身為吸睛討喜又兼具實用性的紅龜粿造型皮革產品；高樹鄉的「活石生活創藝工坊」，將石頭、木材、金屬等素材透過其焊接專長，開發出紫檀木餐具組等實用好物；位於南州鄉「芙玉寶」堅持使用植物皂基生產各式皂類及沐浴露等。

針對夢時代APP會員推出獨享好康活動，活動期間持「夢見好屏好物」APP活動券，至展區中任一品牌，單筆消費滿900元即可享50元現抵優惠；如於展區中消費滿1000元，可持與會員同卡號發票兌換屏東好物1份，贈品數量有限，送完為止。