藝人姚黛瑋在民視8點檔《愛的榮耀》演出藍葦華的大老婆陳淑女，劇中佛系管理蔡家人，也同意丈夫把小老婆秋香（錦雯飾演）帶回家住一塊。姚黛瑋表示這次角色戲裡戲外都受到許多人愛戴讓她很感動，尤其戲裡的小孩王瞳、宮美樂、曾子益、吳東諺都很會撒嬌、照顧她，有探班美食會幫她拿一份，等戲比較久，還會拿椅子讓她休息，讓她備感溫暖。

姚黛瑋表示，本來對演陳淑女很沒有信心，覺得自己在台語台詞上面臨很大的挑戰，常常緊張到無法好好入睡，甚至因此沒有定時運動，慢慢的體重就上升了5公斤，雖然製作人說要肉感才有大媽的樣子，但她坦言體重變得沈重後，心情跟體力都有受到影響，還是決定要慢慢的把「職災」變胖的體重減下來。

姚黛瑋與戲中女兒王瞳戲外也感情好。（民視提供）

姚黛瑋坦言自己私下的課程、既定工作很多，所以演出8點檔，有一定的時間壓力，再加上她本來的語言邏輯就是以英文出發，所以每一次拿到劇本，還是會使用英文拼音來幫助自己背台語，還好對手演員藍葦華、王瞳、曾子益等人都是8點檔的熟面孔，給予她很多鼓勵，她也常常跟錦雯互相取暖。

姚黛瑋與戲中女兒王瞳戲外也感情好。（民視提供）

姚黛瑋謝謝劇中蔡家人都是正能量爆棚，每個人會演還很體諒人，讓她感受到大家一起為了作品而努力，她也謝謝自己度過前面的撞牆期，現在則感受到8點檔觀眾追劇的威力，坦言會被粉絲的鼓勵留言而感動，接下來會更有信心在演出上。她日前也擔任台東縣長濱鄉馬拉松代言人，出席選手之夜，跟各地的馬拉松選手一起晚宴，看到大家熱情分享追劇心得，還有年輕觀眾說都有在看8點檔，就讓她相當驚喜，直說這是超棒的鼓勵，也讓她放下壓力。