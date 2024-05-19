近期推出新作《幻幻之交》的導演約翰卡拉辛斯基與演員太太愛蜜莉布朗結褵逾14年，育有2女，感情超級甜蜜也時常一起現身紅毯。近期忙著宣傳新作的約翰，自嘲在家地位比太太低，「因為她們都覺得媽媽比較酷」。

約翰近一步表示，這次的作品《幻幻之交》講述的是孩子在成長過程中的「幻想朋友」，他在創作過程中也有參考2個女兒的成長故事。這也是2個不到10歲的女兒首次參與父親的創作，「在此之前她們只知道媽媽是好萊塢女明星，主演了很多巨作」。約翰笑道：「她們可能一直以為爸爸是個會計師之類的」。

談到電影，約翰卡拉辛斯基承認自己也曾經有過幾個幻想朋友，還有幻想敵人。他說：「我有天馬行空的想像力，我們家離一間影音出租店很近，家人允許我晚上一個人走路去那裡，我要花半個小時才能回家，因為我會假裝有一大堆不同的怪物在追我，我不得不躲在鄰居的灌木叢裡才能逃脫。」