富邦悍將近日吞下2連敗，19日繼續作客天母要全力避免遭到橫掃，此役打線上放進今天才上一軍的張冠廷、林澤彬，希望他們的加入能夠提振低迷的打擊火力。

悍將今天將蔣智賢、劉俊豪降下二軍，今天上來的2人也立刻被排進先發打序，林澤彬先發第2棒游擊手，張冠廷指定打擊第5棒。

總教練陳金鋒坦言，球隊最近攻擊狀況不是太好，但安排打序還是要考量守備，「投手跟守備能夠壓低分數，但還是要靠打擊發揮，陣容上還是要有所權衡。」

翻開賽前各隊打擊數據，悍將團隊打擊率2成34是6隊墊底，長打率3成14同樣敬陪末座，團隊232支安打排名第6，打點90分僅優於台鋼雄鷹87分。

「確實得點圈做的沒有之前那麼好。」鋒總也提到，悍將這週遇到的投手都非常好，所以打擊上也受到一些壓制，「在練習時技術都沒問題，但有時候急著想要打，壘上有人時追打太多壞球，導致攻擊上沒有那麼順暢。」

今天悍將先發陣容作出調整，葉子霆擔任開路先鋒，上一軍的2人也立刻先發，第3、4棒同樣交給王正棠跟范國宸，陳金鋒說：「中心棒次沒有那麼好打，不是只有技術問題，還有心理素質，不要太急躁，就繼續努力、加油而已。」

富邦悍將張冠廷。（劉宗龍攝）