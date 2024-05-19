新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」，養工處以不到百萬元的經費，4月完成林口區文明街與三民路旁的步道活化，打通原本遭占用的公有地，並增設無障礙友善坡道、照明設施及環境綠美化，讓民眾享有更安全舒適的行走空間，同時節省步行時間約6分鐘。

養工處表示，林口區文明街138巷37號對面1處公有土地，因長期以來被私人占用圍設經營停車場，讓民眾通行文明街與三民路時必須繞道通行，後經實地勘查確認該處屬公有土地後，通知業者限期拆除並歸還土地。

養工處完成排占作業後，邀集林口區公所、南勢里辦公處及新工處研議活化可能性，最後決定由養工處將該處打通成友善人行步道。本次工程總經費約92萬元，改善面積達108.96平方公尺，先前由於公有地周邊遭停車場業者以圍籬封住，導致民眾通行時必須繞道，經打通後可以大幅節省5到6分鐘的步行時間

養工處指出，同時考量行動不便者及步行安全，特於2端出入口設置無障礙坡道，搭配景觀植物，打造兼具友善通行及綠美化雙重功能的人行步道。

工務局長祝惠美強調，新北市近年積極推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理」核心原則，將閒置或遭私人占用的公有土地予以活化，提供民眾更便利舒適的居住環境。