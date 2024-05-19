台東縣蘭嶼鄉議員補選倒數，國民黨候選人江鴻亞率先成立競選總部。（江鴻亞提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉前議員黃碧妹因詐領出席費遭解職，6月1日進行補選投開票，共4人登記參選，依抽籤號次分別為林詩嵐、江鴻亞、希婻‧瑪飛洑、董昌華；其中，江鴻亞為國民黨徵召人選，亦為最年輕候選人，競選總部成立大會由黃碧妹主持，地方要角雲集。

台東縣蘭嶼鄉議員補選4搶1，國民黨籍候選人江鴻亞出身政治家族，父親為前蘭嶼鄉長江多利，與前議員黃碧妹亦為親屬關係；無黨籍林詩嵐為達悟族返鄉青年；無黨籍希婻‧瑪飛洑為鄉公所機要秘書，曾任蘭嶼部落文化基金會執行長；無黨籍董昌華擔任鄉公所農業課課長。

江鴻亞18日率眾候選人先成立競選總部，國民黨台東縣黨部主委吳秀華、蘭嶼鄉長謝福源、鄉民代表會主席廖金龍等人到場力挺，黃碧妹受邀擔任大會主持人，也是她因案解職沉寂多時後首度現身，象徵交棒之意。

江鴻亞表示，自小在父親耳濡目染之下，熱衷參與公共事務，12年前大學畢業、當兵退伍後，懷著守護故土的心返鄉成家，陸續爭取設置島上東邊郵局ATM、奔走水電、門牌陳情案。

江鴻亞強調，雖然他年僅33歲，相較其他候選人年紀輕，但已累積豐厚的公共事務經驗，他也提出5大政見，包含補償基金會透明運作和活化經費使用、提升在地就業福利和機會、推動在地醫療安養，以及回復族人在原住民保留地上的權利。

補選倒數，江鴻亞選戰策略以勤跑基層為主，力求鞏固基本盤，另以空戰宣傳方式拉攏中間選民。無黨籍希婻‧瑪飛洑提出還我地權、核廢遷出等7大政見主張，將於22日成立競選總部。