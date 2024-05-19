美國歌壇天后泰勒絲在馬不停蹄的巡演及發行專輯之間，終於找到時間小憩。根據了解，她攜手球星男友凱爾西度過了一小段假期時光，2人在義大利科莫湖散步、留影十分愜意，還被目擊民眾發現2人不斷擁吻。
泰勒絲這次的度假旅程十分「親民」，他們乘船遊歷湖景，必要時下船散步，最後在附近的一間義大利餐廳低調共進晚餐。據悉，泰勒絲連手機都沒拿出來，就算合影也只是用簡單的底片相機拍照。
這對知名愛侶的感情似乎十分穩定，日前泰勒絲在巴黎舉行演唱會時，除了將新曲放入巡演中，更身著代表男友球隊顏色的短裙套裝現身。
美國歌壇天后泰勒絲在馬不停蹄的巡演及發行專輯之間，終於找到時間小憩。根據了解，她攜手球星男友凱爾西度過了一小段假期時光，2人在義大利科莫湖散步、留影十分愜意，還被目擊民眾發現2人不斷擁吻。
泰勒絲這次的度假旅程十分「親民」，他們乘船遊歷湖景，必要時下船散步，最後在附近的一間義大利餐廳低調共進晚餐。據悉，泰勒絲連手機都沒拿出來，就算合影也只是用簡單的底片相機拍照。
這對知名愛侶的感情似乎十分穩定，日前泰勒絲在巴黎舉行演唱會時，除了將新曲放入巡演中，更身著代表男友球隊顏色的短裙套裝現身。
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