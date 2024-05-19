潘姓嫌犯今年1月底因破壞郵局ATM遭警察逮捕，4月24日開庭後不滿自己遭起訴，竟以鐵鍊鎖住承審法官愛車，現已遭羈押禁見。（資料照）

士林地院歐姓法官愛車輪框遭鐵鍊上鎖，檢警18日逮捕潘男，他拒絕說出犯案動機，但檢警從法官審理案件當中，過濾出潘男4月24日因毀損郵局ATM開庭，庭後疑不滿檢察官起訴，又害他跑法院，狹怨報復恐嚇法官，至於為何能準確找到歐法官停車位置，檢警認為他挑選監視器死角隨機犯案，卻碰巧選中承審法官的愛車，士林地院中午裁定潘男羈押禁見。

潘男今年1月底，持磚頭砸毀ATM螢幕，未盜取任何金錢，警方循練逮捕潘男，他聲稱耳邊有聲音叫他這樣做，潘男疑似精神狀況不穩，並未供出犯案動機。不料全案依毀損罪起訴後，4月24日潘男開庭結束，5月16日又再返回士林地院，並拿出新買點鐵鍊穿過輪框縫隙鎖住後輪，所幸車輛還未啟動，法官即發現異狀，後經警消剪斷並未造成損傷。

檢警認定法官案件當事人恐嚇，18日在北投一間超商逮捕潘嫌，並在其住家發現4株高30公分的大麻植株，並以恐嚇等多項罪名聲押。法院認為，潘嫌住家的大麻，涉犯意圖供製造毒品之用而栽種，最輕本刑為5年以上，且有逃亡滅證之虞，裁定羈押禁見，後續將追查潘男是否早已在法院周遭埋伏，觀察承審法官上車，近一步鎖定愛車停放位置而犯案。