因已有其他行程安排，新北市長侯友宜確定不出席準總統賴清德520就職典禮，但今備妥2個雅致的高架花籃，致贈祝賀總統賴清德、副總統蕭美琴，上面寫著「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」16個字，據了解，花籃已於下午2時送達總統府。
侯友宜今受訪表示，在就職典禮邀請函尚未收到前，就已安排好其他行程，他會給新政府滿滿祝福，希望中央未來與地方一起攜手面對解決食安治安等議題，給人民安定生活才是現在的當務之急。
因已有其他行程安排，新北市長侯友宜確定不出席準總統賴清德520就職典禮，但今備妥2個雅致的高架花籃，致贈祝賀總統賴清德、副總統蕭美琴，上面寫著「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」16個字，據了解，花籃已於下午2時送達總統府。
侯友宜今受訪表示，在就職典禮邀請函尚未收到前，就已安排好其他行程，他會給新政府滿滿祝福，希望中央未來與地方一起攜手面對解決食安治安等議題，給人民安定生活才是現在的當務之急。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。