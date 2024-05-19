因已有其他行程安排，新北市長侯友宜確定不出席準總統賴清德520就職典禮，但今備妥2個雅致的高架花籃，致贈祝賀總統賴清德、副總統蕭美琴，上面寫著「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」16個字，據了解，花籃已於下午2時送達總統府。

侯友宜今受訪表示，在就職典禮邀請函尚未收到前，就已安排好其他行程，他會給新政府滿滿祝福，希望中央未來與地方一起攜手面對解決食安治安等議題，給人民安定生活才是現在的當務之急。