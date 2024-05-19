新北市社會局委託社團法人新北市幼兒教保發展協會辦理美感體驗身心靈饗宴增能研習課程，今（19）日結合國光劇團於新北市政府3樓多功能集會堂演出3部京劇，透過表演藝術增進約900位托育及教保服務人員對美感領域的認識，提供托育及教保服務人員享受美感經驗紓解壓力，以穩定托育照顧品質。

「京藝求精趣、友善育兒愛」活動今日演出京劇《盜銀壺》、《失子驚瘋》及《拾玉鐲》，共有約900位托育及教保服務人員參與。社會局表示，再度與教育局聯合舉辦這次活動，希望透過京劇的優美語言和身段，讓老師紓解壓力，並提升生活美感與藝術涵養，從內而外獲得正向能量，更能將這份美感教育融入孩子們的教育當中。

活動中也安排2名家長代表托嬰心得，其中1位新手爸爸表示，將孩子送至托嬰中心前也曾擔心過托嬰中心的品質，不過目前小孩在公托中心適應得非常好，感謝老師的細心教導和引導，讓家長能夠安心托育。

另名有疑似有自閉或注意力不足過動症傾向孩子的家長則說，進入幼兒園後，幼兒園老師一看到宸宸用腳尖走路的狀態及眼神焦距不太對，就建議他們應給醫生檢查，目前經過矯正和調整後，孩子與人溝通時已能好好地對視、聽對方說話，感謝過程中幼兒園老師付出的所有心力，也分享許多相關案例，讓他們心裡能夠更安定、有勇氣。

社會局長李美珍表示，托育及教保人員負責嬰幼兒的保育照顧，在幼兒成長過程裡扮演著相當重要的角色，目前全新北市有363家托嬰中心、1129幼兒園及5320位居家托育人員，因為大家的共同努力，讓父母們可以安心在外打拚，讓新北的孩子們都能受到最好的教育與托育服務，社會局也推出「新北愛小孩計畫」，連結社區和民間資源，提供家庭更多的關懷與支持

本次研習委託社團法人新北市幼兒教保發展協會辦理，除了京劇演出，也邀請國立台北護理健康大學特聘教授楊金寶擔任壓軸結語，為托育及教保員勉勵，並一同回顧自身經歷，持續並肩朝向正向教育而努力。