歐洲地區國家陸續派團出席我國第16任總統暨副總統就職典禮，外交部今天表示，除友邦教廷派遣特使外，包括英國、法國、德國、義大利、立陶宛、斯洛伐克、瑞典、烏克蘭，以及歐洲議會、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等計12團39位外賓，陸續於5月16日至20日抵台，外交部表示誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，歐洲地區來台外賓主要包括立陶宛前總統葛寶思凱德、歐洲議會外交委員會安全及防衛小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、英國國會友台小組共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）及對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）。

另有兩位上議院副議長，包括義大利參議院首席副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及副議長瓏茱麗（Licia Ronzulli）、德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、斯洛伐克國會友台小組主席多斯塔爾（Ondrej Dostal）、瑞典國會外交委員會議員席德斐（Margareta Cederfelt）等，展現歐洲各國對台灣的堅定支持與深厚情誼。

慶賀團在台期間，除出席就職典禮相關活動、分別拜會總統賴清德及副總統蕭美琴外，也將會晤新任相關部會首長及各界領袖，並參訪重要文經建設，就台歐共同關切議題交換意見。

外交部強調，未來我國將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。