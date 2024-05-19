真正的愛情就從520開始，《搜狐網》盤點12生肖，其中4生肖明起迎來桃花運，他們為愛付出，也收穫真愛。

▌生肖牛

此時的你在感情上容易成為別人的焦點，會有不少人向你表白，甚至有喜歡的人開始主動接近，如果屬牛的人有心儀對象，就該抓住這個機會，表達自己的感情，也要加倍對關心和照顧對方，因為這樣會讓桃花運更加穩定。

▌生肖雞

5月20日開始，你可能會有不少桃花運，不管是職場還是生活中，都有可能出現感情的好消息，如果覺得心儀對象與自己距離非常近，你不妨主動出擊，不要錯過這個機會。

▌生肖狗

你會碰到有人示好，也有不少機會走入感情，但是，選擇時要慎重考慮，不能盲目跟隨感情的腳步，而應該去了解對方，看看是否真是心之所欲，確定好這樣的定位，繼續發展下去才會有穩定的感情關係。

▌生肖豬

這個時刻會有不少機會讓你遇到喜歡的人，而且對方的出現來得非常突然，如果想要跟對方約會，不妨透過共同的興趣、嗜好或朋友介紹，有更多的機會互相瞭解，讓感情更加穩定。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。