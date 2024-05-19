畢業於南部知名國立師範大學地理系的小慧，原在國高中兼職擔任地理老師，覺得兼職費不夠，想找其他工作，但又不清楚自己還能從事哪些工作，因此到新北市就業服務站尋求協助，就服員評估後，決定啟動「新北市政府非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，來幫助她找尋職涯路上的其他可能性，最後小慧也順利錄取地理資訊系統工程師。

就服員運用「職涯諮商輔導」，由專業的職涯諮商師協助小慧釐清對當老師的想法，小慧表示自己畢業後就如大部分的師大生選擇從事教職，但是因為不擅於課程設計及師生的相處，無法與學生建立連結感情，在過往工作的挫折感較大；而讓她更氣餒的是連考教師甄試3年都失利，對於從事老師這行倍感挫折。

職涯諮商師進一步盤點小慧的特質和能力，回顧她過往最有成就感的事，發現小慧的強項在於專案時間軸的掌握度、邏輯篩選資訊能力及善用圖表呈現資料。小慧表示從國中開始就是校刊社一員，喜歡編輯排版和撰寫文章，在分享的過程中她自然展現出自信及對自己過去的欣賞。因此諮商師先協助小慧釐清對現階段工作的不適任之處，再點出她的專長是在空間概念、排版編輯領域，經過共同討論後建議她可嘗試出版社編輯人員、圖資人員、國土空間工程師等方向規畫求職。

經過諮詢後的小慧重新發現，原來自己還有更多的可能性！於是積極準備面試，在短短3個月內，順利錄取地理資訊系統工程師，事後小慧也開心的分享自己不僅成功通過公司試用期，還獲得總經理、部門主任及師傅一致同意，在擅長的工作領域發光發熱。

勞工局長陳瑞嘉表示，本市自2013年9月起全國首創推動青年就業三箭計畫，並於今年3月擴大服務範圍至長期失業或就業不穩定之青年，整合推出「新北青年全方位就業計畫」，針對設籍或居住新北市18至29歲青年，提高輔導、轉業、職訓補助最高4萬5000元外，更重要的是透過全方位的就業輔導服務，協助青年順利找到理想工作。