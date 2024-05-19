民眾黨主席柯文哲今號召民眾在民進黨中央黨部前進行「草根決心」遊行，分別就國會改革、司法改革、媒體改革及憲政改革發出抗議，高喊「芭樂黨麥夠騙」、「請你吃芭樂」等語，警方預估現場約有3000人左右。（蔡雯如攝）

【全程字幕】民眾黨519遊行轟綠營開芭樂票 柯文哲連喊3次傲慢 @ChinaTimes

明日就是520，民眾黨主席柯文哲今號召民眾在民進黨中央黨部前進行「草根決心」遊行，分別就國會改革、司法改革、媒體改革及憲政改革發出抗議，高喊「芭樂黨麥夠騙」、「請你吃芭樂」等語。柯文哲表示，蔡英文總統稱民進黨政府會謙卑、謙卑、再謙卑，但8年來看到民進黨「傲慢、傲慢、再傲慢」，若黨國威權體制再度出現，革命勢必出現，不希望台灣走到那步。

民眾黨官方喊話稱現場人數有8000人，但現場警方估計約3300人，活動開始前，現場志工就準備2000顆芭樂發放，現場還有支持者自掏腰包發送400多支太陽花，同時手舉「黃國昌從來沒有背叛太陽花」的看板，同時表示，並非所有太陽花世代都支持民進黨。

柯文哲說，8年前蔡英文勝選致詞稱，民進黨政府會謙卑、謙卑、再謙卑，但8年看到傲慢、傲慢、再傲慢，蔡說沒有人需要為他的認同道歉，但民進黨卻到處找敵人，這不是大家想看到，也讓人感到，絕對權利使人絕對腐化，民進黨8年在立院絕對多數，沒有過不了的法案，媒體、憲政、國會改革幾乎都變成芭樂票。

柯文哲說，老百姓最關心通膨、高物價、高房租、高房價、少子化、勞健保快破產、缺電等議題，這些問題背後都是相同原因，民進黨執政傲慢，好的政府只要認真工作，不要有太多意識形態，雖然說不能100％完成政策，但70％、80％可以做到。

柯文哲表示，在場民眾最不爽的就是詐騙，但政府缺什麼就成立辦公室或國家隊，為何詐騙難控制，民進黨就是最大詐騙集團，社宅8年20萬戶做不到就不要硬坳，也不要停電就怪小動物，蔡英文曾說，政府聽不到，可以大聲一點、拍桌，這也是為何他們上街頭，因為民進黨8年跳票，無可耐何。

柯文哲強調，所有政黨都要面對民意，沒有政黨會提出民意不喜歡的法案，過去3月多，民進黨不找民眾黨討論法案，17日立法院衝突，無論藍白都是乖乖排隊，反而是民進黨插隊、暴力、攏長發言拖延，台灣民主化30年，不應用這種方法執政，民進黨作為執政黨，不應在立法院這樣運作，況且國會改革、司法改革、媒體改革及憲政改革都是民進黨的主張。

柯文哲強調，他最憤恨不平的就是媒體改革，民進黨高喊黨政軍退出媒體，但現在黨政軍就是媒體，他現在回去都不太敢看電視，反正每一台都在罵他，而蔡英文就職演說獲得最多掌聲的司法改革，至今改革了哪樣？

柯文哲說，賴清德稱願意國情報告，民進黨在立法院反對什麼？民進黨不是主張立法院有聽證調查權，難道說都是騙大家，還有憲政改革，廢考監不是民進黨主張嗎？25位監委還是提好提滿。

柯強調，政治沒那麼困難，不要忘記自己講的話，認真工作，不要被意識形態綁住，若黨國威權體制再度出現，革命勢必出現，但不希望台灣走到那步，希望民進黨找回謙卑，民眾黨會為民進黨實現親民、勤政、愛民、愛鄉土理想，繼續努力直到改革實現。