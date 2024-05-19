在520總統就職前夕，大陸駐英使館公使向英國政府喊話稱，台灣問題一直是中英關係中的「核心敏感問題」，要求英方應該恪守當出雙方建交的承諾，嚴格按照一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。

中新網報導，大陸駐英國使館公使楊曉光17日主持中外媒體吹風會，闡述中方在台灣問題上的原則立場。

楊曉光強調，1971年的聯合國大會第2758號決議從政治上、法律上和程序上「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」。他稱，美國等少數西方國家「蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議」，炒作「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加聯合國會議和活動，試圖歪曲、虛化、掏空一個中國原則，其實質是尋求將台灣作為遏制中國的工具，試圖打「台灣牌」搞「以台制華」。對此，中方堅決反對。他稱，美方的圖謀絕不可能得逞。

楊曉光指出，台灣問題一直是中英關係中的核心敏感問題。中英之所以在上世紀50年代初開始探索建立外交關係，而直到1972年才確立大使級外交關係，其中最核心的問題就是台灣問題。英方在1972年中英關於互換大使的聯合公報中明確表示，「承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，決定於1972年3月13日撤銷其在台灣的官方代表機構」，「承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。

楊曉光強調，只有在英方作出這一明確承諾之後，中英正式外交關係才得以建立。英方對此不應忘記，而應該恪守承諾，嚴格按照一個中國原則妥處涉台問題。

對於520就職典禮，楊曉光指出，無論台灣選舉結果如何，都沒有改變台灣是中國的一部分、世界上只有一個中國的基本事實，更改變不了中國終將統一的歷史大勢。

楊曉光強調，中方堅決反對任何與中國建交國以任何名義與台當局進行官方交往，堅決反對台當局參與聯合國機構及相關活動。「我們敦促英國政府恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。」