國中教育會考19日落幕，升學專家分析，國文、數學偏難，英文、社會難易適中，自然相較簡單，北市前5志願分數與去年差不多，建中34.6分、北一女33.8分，另3所大明星高中31.6分以上較為保險，公立高中、社區高中、私立高中前段、明星高職分數落點預計30至20分。

國中教育會考19日落幕，升學專家分析，北市前5志願分數與去年差不多，建中34.6分、北一女33.8分，另3所大明星高中31.6分以上較為保險。（劉瑋晴攝）

台北市私立華興中學校長曾騰瀧表示，今年因為北一女、成功高中及內湖高中都有減班，學生錄取成績提高加上幾科題目稍難，種種因素中和掉，前5志願成績與去年相差不遠。此次考試題目，數學非選擇題難度高，國文則為文言文，英文時事題較多，單字稍微偏難。

曾騰瀧表示，第1志願建中預計落在34.6分、北一女33.8分，第2志願師大附中男生33.6分、女生33.4分，第3志願成功高中31.8分、第4志願中山女中31.6分，第5志願松山高中為31.6分。

他說，今年第五志願後，若想進入公立高中、社區高中、私立高中前段、明星高職分數落點預計30至20分，相較去年下滑不到1積分，20分以下的高中則下滑1積分以上，建議考生志願多填一點盡量填滿 ，尤其前5志願要包含夢幻、落點、保險三大要素。