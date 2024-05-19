舉行婚禮燒錢，在國外，協助新人舉辦婚禮的伴娘等人可能也得花許多錢，甚至有1／3的人必須借錢才能應付相關費用，有伴娘現身說法，擔任閨密伴娘支出了3200至6000美元（約新台幣10.2萬元至19.3萬元）。

美國商業內幕網（Business Insider）報導，國外婚禮規劃網站「The Knot」調查指出，2023年每位賓客出席一場婚禮的平均花費為580美元（約新台幣1.86萬元），不過2019年的一項調查顯示，約1／3伴娘、伴郎等婚禮重要工作人員，必須借錢才能應付所有相關支出。

根據「The Knot」統整，平均每位伴娘的支出費用為1900美元（約新台幣6.1萬元），這些費用包含新娘送禮會（bridal shower）禮物、婚前派對（bachelorette party）、伴娘禮服、婚禮禮物、妝髮等。

3名必須借錢參加閨密婚禮的伴娘分享她們的親身經歷。

28歲、在非營利組織工作的迪娜表示，擔任大學好友伴娘期間，她大概花了3200美元，「除了這場婚禮，我也快被淹沒了，我有學貸、信用卡債、醫療帳單等1.9萬美元債務，如果我完成愛麗（迪娜的大學好友）希望我做的所有事，我可能得搬家了」。

她羅列這些花費包含550美元（約新台幣1.77萬元）伴娘禮服、1200美元（約新台幣3.86萬元）飯店住宿費，以及機票費用380美元（約新台幣1.2萬元）。上述還只是婚禮費用，若再加上舉行婚前單身派對，光是租用房間，迪娜須負擔的費用就高達750美元（約新台幣2.4萬元），她直接坦言付不出來。

她說最終所有工作人員同意讓她延長付款，但反而讓她感受到同儕壓力，好像自己是個糟糕的朋友，讓備婚工作變得更困難，迪娜自己也感到羞愧，甚至其他伴娘還要求她不要點外送一個月。

另外2名現身說法的伴娘，經歷同樣不愉快，其中一人支出了2000美元（約新台幣6.4萬元），她只能先刷卡墊付，另一人一共支出6000美元。