台北市衛生局已派員前往稽查，查有甜醬未標示名稱及效期，已責令於5月22日前改善完成。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市知名壽司店遭網友爆料，晚餐點了1份花壽司卻差點吃到活體「蛞蝓」，跟店家反應後卻只招待1份甜點了事，衛生局食藥科長林冠蓁表示，衛生局已派員前往稽查，查有甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道下方不潔等衛生缺失事項，已責令於5月22日前改善完成，後續將不定期複查，若仍不符合規定，將依《食品安全衛生管理法》處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁表示，已派員針對產品責任險、食品良好衛生規範準則進行稽查，產品責任險於效期內，另查到甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道下方不潔等衛生缺失事項，已責令於5月22日前改善完成，將不定期複查，若仍不符合規定，將依《食品安全衛生管理法》處6萬到2億元罰鍰。

網友表示，與老公到壽司店吃晚餐，點了一盤花壽司結果看到蠕動的「蛞蝓」差點吃下去，跟店家反應後，只招待一份甜點，事後也只有一位看起來像是資深員工的人出來表示抱歉，網友認為，前陣子食安問題嚴重，是不是風頭過了，餐廳開始沒那麼重視食安跟衛生，而且還是日系公司。

對此壽司店發聲明稿表示，對於出現食安情況深感抱歉，目前即刻下架相關產品，對於其他分店，會更嚴格監督控管品質避免類似狀況，已跟客人做初步聯繫，也有約和解時間會持續關心客人身心狀況。