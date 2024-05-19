桃園一間醫院外，昨天（18日）中午12時許，一輛救護車送轉診病患到醫院，前方救護車專用區，遭一輛「吳柏毅」阻擋，救護車駕駛還跟外送員說，可以停旁邊一點，沒想到兩人因為停車問題，雙方起了口角，但所幸沒有耽誤病患轉診的時間，沒想到這名外送員，送完餐後離去前，還將垃圾丟進救護車內，真是讓人懷疑外送員的素質！

外送員到醫院送餐，停在紅線，救護車專用區旁邊，跟救護人員起口角，最後離去還把垃圾丟在救護車上。（翻攝爆料公社）

外送員到醫院送餐，停在紅線，救護車專用區旁邊，跟救護人員起口角，最後離去還把垃圾丟在救護車上。（翻攝爆料公社）

網路上流傳多段行車紀錄器畫面，被網友PO在網路《爆料公社》，中午時分一輛民間救護車執行轉診勤務，到達醫院後前方救護車專用區，被一輛外送員的機車擋到，救護車駕駛麻煩外送員停旁邊點，反遭嗆「誰會注意到！」，救護員立即表示地上是紅線，外送員直接嗆說紅線可以停車，還叫救護人員去翻法條，這對話真是讓人懷疑人生！

救護車人員為了順利將病患轉診，就沒有跟這名外送員繼續吵下去，沒想到外送員在送完餐後，從車上整理出一袋垃圾，在離去前直接丟進救護車內，整個過程被救護車的行車紀錄器拍下，這外送員的素質實在是令人搖搖頭。

而網友看到這幾段畫面後，引起網友的熱議，紛紛留言表示：「做錯事被指正還惱羞勒」、「再等等吧！改天就來搭你的車了」、「這可以檢舉給環保局吧？」、「常在河邊走 哪有不濕鞋，就先替他保留一下，等到下次他有機會躺在你車上唉爸叫母的時候，就可以親手還給他了！」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」、「門檻太低就會這樣」。