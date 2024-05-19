國內醫療手術用生理食鹽水供貨佔比達7成的「永豐」公司，因違反PIC／S GMP規範，遭食藥署勒令關廠，社區醫院開刀、住院最快本周就會出現危機。衛福部部長薛瑞元表示，周一（5月20日）食藥署、健保署都將和藥廠緊急開會，討論如何擴大恢復供貨，以求供貨無虞。健保署則表示，將先和藥廠開會討論如何增加產能，以及價格，希望有共識後才對外說明，

「永豐化學工業股份有限公司」因違反PIC／S GMP規範，遭食藥署勒令關廠，衝擊藥品供應。藥師公會全聯會接獲多家醫院反應，用於各類手術、透析、住院的生理食鹽水、葡萄糖等輸液都缺貨，開刀、住院出現危機。

薛瑞元表示，食藥署已經緊急規劃明天上午開始和廠商開會討論，希望由目前持有藥證的藥廠可以增加製造產量，不足的部分，則會採取專案進口。

準衛福部次長林靜儀也在臉書表示，醫院點滴輸液因某藥廠不符GMP標準，食藥署予以封廠，致短期供貨吃緊。目前食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應；除請其他合格廠商增加產能之外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。她強調，此次為藥廠違反藥事法57條GMP製程問題短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。

健保署副署長龐一鳴表示，為了提高產能，明天會和生產輸液的廠商一家一家對談，希望他們能提高產能，主要目的是議價，要談雙方同意的價格，請他們提出價格後在開始生產。目前國內除了永豐外，還有南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等五家。

至於數量，他表示，由於各廠商目前有的產能是滿載有的半載，都要再去了解，但他強調，目前醫院、藥廠其實都還有庫存，因此要生產多少，數量未定。

食藥署副署長王德源則表示，明天找藥廠開會，主要是希望持續呼籲國內業者可以把產能擴大，食藥署也會朝這個方向努力，希望了解藥廠什麼情況下可以擴產、調動產線，畢竟對藥廠來說，也很麻煩，可能為了擴大輸液產能，導致影響其他藥品，這部分要請藥廠進行盤點。