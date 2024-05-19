國立彰化女中儀隊成立已有53個年頭，近日「彰化女中儀隊CHGSH」臉書專頁卻以《想見你儀面》為題，貼出決定不捨地解散這個歷史悠久的象徵性社團，消息一出，令校友不捨。（彰化女中提供／葉靜美彰化傳真）

國立彰化女中儀隊成立已有53個年頭，近日「彰化女中儀隊CHGSH」臉書專頁卻以《想見你儀面》為題，貼出決定不捨地解散這個歷史悠久的象徵性社團，消息一出，校友留言「我們的青春啊」表達震撼與不捨，校方表示，儀隊屬學生社團，學校鼓勵學生參加，但無法強迫，將在期末針對社團續留進行討論。

彰女儀隊在臉書專頁貼文表示，近年來因儀隊參加新血逐年減少，有感於目前高一社員也較無意願留任儀隊，幹部們經過多番討論後，最終決定不捨地解散這個歷史悠久的象徵性社團。一同告別曾經陪伴我們3年，陪伴彰女53年的社團。

貼文表示，告別之際，將透過靜態回顧展公開解散消息，並邀請大家以欣賞方式回憶青春時代彰女儀隊的點點滴滴，串連並傳承儀隊大家庭的歷史記憶。

貼文一出，許多校友留言表達不捨，有人回憶自己高一新生時因成績達到要求，被選入儀隊，當年還遺憾，不敢不集合，更不敢拒絕，如今卻成為最值的青春回憶。但也有人說，自己當時沒啥意願，但也沒勇氣拒絕，加上看學姊那麼用心，人情、團隊壓力，加上莫名的虛榮或榮譽心，就那樣團結了1～2年，反思儀隊到底讓我們學到什麼？

彰化女中學務處主任谷湘琴表示，儀隊是學校社團，由學生自由意志選擇參加與否，學校對於社團人數的規定是需有15人以上，儀隊前年有19人、去年有22人，今年只剩下10人，近年人數一直在社團存廢邊緣，但校方考量儀隊具有長遠的歷史、學姊帶學妹的傳承，因此鼓勵學生參加，但卻無法強迫。

谷湘琴表示，隨著時代改變，學生的興趣與自我認知也跟著改變，學生追求自我實現，不願遷就別人，對於儀隊較軍事化的訓練模式接受意願較低，她強調，學校每年都有社團成立或解散，新興的社團，如熱舞社等，是以往沒有的，可能更貼合現代學生的需求。