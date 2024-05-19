俄羅斯官員於週日表示，烏克蘭發射了9枚美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈攻擊克里米亞，並以至少60架無人機襲擊俄羅斯其他地區，這場大規模攻擊迫使俄羅斯南部一座煉油廠停止運作。
俄羅斯防空系統在克里米亞擊落9枚美製ATACMS飛彈，並在俄羅斯克拉斯諾達（Krasnodar）地區擊落57架無人，且在貝爾哥羅德州（Belgorod）地區擊落3架無人機，俄國國防部如此表示。
地方官員表示，有6架無人機墜毀在俄羅斯南部克拉斯諾達地區的一座煉油廠內。俄通社報導，該煉油廠在遭攻擊後停止運作。這家私人煉油廠，年產能為400萬公噸原油，約合每日100萬桶。
目前烏克蘭方面尚未對此發表評論。
自本月初在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區開啟新戰線後，俄羅斯報告烏克蘭對其領土的攻擊有所增加。
俄羅斯總統普京表示，俄軍正在那裡劃出緩衝區,以保護俄羅斯免受此類攻擊，俄方警告若烏克蘭使用西方武器，可能引發俄羅斯與西方之間更大的戰爭。
美方在4月25日已証實運送ATACMS飛彈給俄羅斯，這是俄羅斯首次披露遭受烏可蘭以這批飛彈攻擊。
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