立法院日前三讀通過《姓名條例》修正案，修法重點是增訂原住民族可使用原住民族文字單獨登記傳統名字，不必侷限中文姓名。原住民族委員會19日表示，已核定「推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫」，將透過5大策略促使更多族人願意回復登記傳統名字。

原民會表示，目前登記傳統名字的族人不到4萬人，僅占全體族人的6％，歸咎族人登記意願不高原因，首先，外界對於原住民族傳統名字仍投以異樣看法；其次，族人申辦登記傳統名字，其他證件或證書須換發，以至於申辦過程耗時耗力；最後，多數族人已習慣使用漢名，也擔心因名字變動對於目前生活或工作造成影響。

原民會指出，日前已核定「推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫」，目標是提升族人登記傳統名字意願，透過「跨機關整合性服務」、「一站式服務」、「登記優惠措施」、「運用多元管道行銷宣傳」及「人力培訓與行政激勵」等5大執行策略，強化外界及機關組織成員對於原住民族命名文化的知識，並提升主流社會對於原住民族傳統名字的歷史及文化脈絡的理解，形塑友善原住民族傳統命名環境。