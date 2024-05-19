台北中山區爆紅豆漿店「曾家豆漿」日前曾因造成鄰里困擾、員工體力不堪負荷，在3月暫時停業，沒想到復出1個月後，曾家豆漿近日再度貼出長達21天的休業公告，原因則是為了讓員工回鄉探親，所以才會提前貼出公告以免粉絲撲空。

曾家豆漿近日在店內再度貼出休業公告，時間則是5月20日至6月10日長達21天，曾家豆漿則解釋原因，「員工回鄉探親，不便之處請多包涵！」，長達半個多月的休假讓不少民眾羨慕不已。

曾家豆漿在地經營長達20多年，今年意外因為現做現賣的葡式蛋塔爆紅，許多網紅紛紛前往介紹這項美食，讓曾家豆漿的美名得以廣傳，吸引大量人潮前往消費，不過卻也因此造成鄰里困擾，員工體力更是不堪負荷。

為此，曾家豆漿因此一度停業，直到4月8日才終於復出，同時也祭出每人限購數量、發放號碼牌等規定，不過這仍無法阻擋大量粉絲前往朝聖；據本站先前報導，排隊民眾表示，雖然人龍看起來誇張，但實際等待時間並不久。