所有來賓手持蠟燭為白色恐怖的政治受難者默哀。（高鈞麟攝）

陳建仁向政治受難者前輩握手致意。（高鈞麟攝）

陳菊向政治受難者前輩握手致意。（高鈞麟攝）

行政院核定後首次的「白色恐怖記憶日」，今（19）日於白色恐怖景美紀念園區舉行紀念活動，行政院長陳建仁在卸任前一天撥冗出席，並與多位政治受難者及家屬默哀追思，期盼所有人勿忘這段歷史，不重蹈覆轍。

19日為行政院核定後首次的「白色恐怖記憶日」，由文化部國家人權博物館、多個民間團體在白色恐怖景美紀念園區舉行「519白色恐怖記憶日宣示大會」紀念活動。行政院長陳建仁、國家人權委員會主委陳菊、文化部長史哲及多位政治受難者出席活動。

紀念會一開始，先播放昔日白色恐怖時期的紀錄片，搭配哀戚的配樂，與會者彷彿走入時光隧道，不少人邊觀看影片邊拭淚。在主持人引領下，所有來賓手持蠟燭為白色恐怖的政治受難者默哀，隨後宣讀「519白色恐怖記憶日」宣言。

國家人權委員會主委陳菊致詞時感觸良多，陳菊哽咽指出，過去曾在此處受到軍事審判及監禁，今踏入園區時，內心仍十分沉重，甚至「像刀割一樣」。看到參加的貴賓皆已垂垂老矣，都曾遭受過不公平的對待，如果說遲來的正義早已不是正義，但推動和解仍有許多未完成的工作。

陳菊說，台灣經歷全世界最長時間的戒嚴，時間長達43年，超過2萬人在此接受軍事政治審判，1048人被判處死刑，期盼這段歷史不能被忘記。

陳建仁表示，政府的責任就是要讓民眾記憶這段苦難的日子，若無法了解過去的真相，即無法記憶歷史及了解未來要走的路。即使即將卸任，希望未來會讓接任者繼續努力，並會為受者者及家屬祈禱，讓靈魂得到安息、平安，治癒每一位家屬。

文化部表示，希望藉由白色恐怖記憶日，讓各世代都能知曉在今日台灣民主自由的背後所歷經的苦難，不讓歷史記憶隨時間消逝，也不讓錯誤再次發生。透過政府部門與民間團體協力合作，深化社會各界對白色恐怖的記憶，藉由不斷地思索、反省，銘記歷史教訓，讓台灣的民主自由不再退返。

大學時因參加讀書會而遭以「參加叛亂之組織」判刑10年的政治受難者前輩張則周認為，社會必須關心曾經發生的歷史，必須從過去的錯誤上重新站起，勉力前行，堅持民主自由公義的人權理想。