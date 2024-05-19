韓國女演員具惠善以韓版「杉菜」一角爆紅，和男星安宰賢有過一段婚姻，兩人從演藝圈恩愛夫妻到上演分手擂台，鬧到2020年才正式結束婚姻關係。離婚後的具惠善暫停演藝事業去讀書，近期從成均館大學畢業後回歸幕前；最近她上節目驚吐目前沒地方住，睡車上過生活畫面曝光，一眾粉絲全嚇壞。

具惠善與安宰賢離婚4年，這段期間她選擇重返校園當學生，今年從成均館大學畢業後，她也開始上節目分享演員面貌外的自己；具惠善在實境節目《優雅的人生》公開離婚後當學生的生活，與外界以為的光鮮亮麗大不同，她直言自己沒有住處，在首爾唯一的家就是在仁川的媽媽家。

具惠善上實境節目《優雅的人生》公開當學生的拮据生活。（圖／摘自tvN YouTube）

從仁川到成均館大學車程就得3、4小時，因此具惠善表示在考試期間，她會選擇睡在車上或是去學校圖書館過夜，把通勤時間拿來讀書；她說她有去住過考試院的出租小房間，租約到期後沒找到其他去處，所以選擇待在車上過生活，車內堆滿東西，包括衣服、睡袋和泡麵等。

主持人好奇具惠善住在車子裡，能夠吃飯或睡覺，但沒辦法解決梳洗的問題，具惠善竟脫口「我不太懂為什麼要天天洗澡」，坦言自己不常洗澡或洗頭，不過還是會到學校盆洗，頭髮就使用乾洗髮。許多網友很意外具惠善當學生這樣拮据過生活，也都期待她回歸後的各種作品。