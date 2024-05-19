馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，中國仍是馬來西亞的重要鄰國，美國也沒有因此公開要求馬來西亞降低與中國外交關係。另外，他也呼籲美國停止向以色列轉讓武器，並利用美國強大的全球影響力，結束針對巴勒斯坦人的戰爭。

據馬媒報導，安華19日接受《半島電視台》訪問時表示，馬來西亞與中國這個經濟大國並無存在任何問題。他表示，「中國是一個重要的鄰國，我們與他們沒有任何問題。我也認為這不僅是馬來西亞的責任，也是東協（ASEAN）的責任，保持獨立並遵守中立原則，盡最大努力專注於經濟發展，從而增加貿易和投資。」

身兼財政部長的安華補充，美國也沒有公開要求馬來西亞降低與中國的外交關係。他說，「我知道已有信函，但我們不會對此作出回應，因為美國是馬來西亞最大投資者，新的投資不斷湧入中，我國也不存在偏袒或反對任何國家的偏見。」

他表示，中國對南海主權的主張是個問題，但不一定會邁向緊張局勢，馬來西亞也與一兩個東協國家也有一些隱憂，但馬國仍繼續利用雙邊機制討論與談判。安華說，「我們與所有鄰國都存在問題，如邊界方面，但我們正在與他們談判，與泰國、新加坡、汶萊和印尼的邊界。還有沙巴和菲律賓（邊界）。但並不緊張。」

安華表示，「這是文明、有序的討論和談判，我認為這將繼續下去。東協是一支非常強大、有凝聚力的力量。」