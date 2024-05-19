有許多民眾向苗栗縣長鍾東錦陳情，指國1頭份交流道南下出口匝道，在下班尖峰時段都會嚴重塞車，要等候至少半小時，才能進入平面道路。縣府19日指出，經與高公局初步討論後，將重新配置台1線中華路北向車道數，增加儲車空間，並搭配優化號誌來緩解交通。

苗栗頭份、竹南地區有許多民眾在新竹縣市工作，頭份交流道為重要往來道路之一，而交流道南下出口匝道，銜接台1線（頭份市中華路）、建國路、顯會路、交流道聯絡道（124甲線）的平面五岔路口，因此上、下班時間，常常湧入大量車流，導致五岔路口道路交通壅塞。

不少民眾針對此事，向縣長鍾東錦陳情，鍾東錦得知責成縣府工務處長古明弘，針對壅塞可能原因，與公局中區養護工程分局苗栗工務段研商，並提出初步解決方式。

古明弘表示，經與高公局代表初步討論後，認為塞車原因是交流道南下匝道口，距離平面五岔路口僅130公尺，儲車空間不足，又受限五岔路口的號誌總周期220秒過長，導致難以容納下班時段龐大車流。

多位縣議員也在議會中建議改善，縣府工務處近日在會同縣警局及高速公路局、公路總局等單位會勘。工務處運輸管理科長杜英嘉表示，短期改善部分，將檢視五岔路口的交通流量及轉向量，並規畫中華路北向自強路口至上公園路段，從現有1個車道增加到2車道，增加儲車空間。

另外，中華路在五岔路口左轉建國路，考量車流僅占2％，預計採標線局部調整，讓中華路北向可容納最大車容量，未來也將根據路口AI智慧號誌分析優化，再滾動式檢討，找出南下匝道的縣道124甲出口最適當綠燈秒數。