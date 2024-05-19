Genesis向債權人償還約30億美元 獲法院批准
加密通貨經紀商Genesis Global17日獲得法院批准，在其破產清算程序裡向客戶返還約30億美元的現金與加密貨幣。美國破產法官萊恩（Sean Lane）同時駁回其母公司Digital Currency Group的反對意見，後者認為Genesis向債權人支付的金額不應超過他們聲請破產時加密資產的估值。自Genesis破產以來，加密通貨價格大幅上漲。
加密通貨經紀商Genesis Global17日獲得法院批准，在其破產清算程序裡向客戶返還約30億美元的現金與加密貨幣。美國破產法官萊恩（Sean Lane）同時駁回其母公司Digital Currency Group的反對意見，後者認為Genesis向債權人支付的金額不應超過他們聲請破產時加密資產的估值。自Genesis破產以來，加密通貨價格大幅上漲。
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