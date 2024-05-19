最近烏克蘭對克里米亞的貝爾貝克機場(Belbek airbase)發動大規模精準打擊，造成相當可觀的戰果。新的衛星照片證實，這一次打擊摧毀了俄羅斯多架重要的戰鬥機，包括極具威脅的 MiG-31 攔截機，還有其他戰機與飛彈都造成嚴重損壞。

衛星照片顯示，俄羅斯2架MIG-31戰機被炸毀在地面上。(圖/Maxar )

防衛部落格(Defense Blog)報導。商業衛星照片公司Maxar 提供的高品質照片，揭示貝爾貝克機場的受損程度，包括燃料庫、建築物、停機坪和滑行道都有燒焦的痕跡。其中多個停機坪有明顯的戰機殘骸，可分辨的有2架MiG-31、1架Su-27與1架MiG-29。此外，還有S-400防空系統也被完全摧毀。可謂是成果豐碩。

之所以特別點名MiG-31 和 S-400，是因為這2種武器對烏克蘭的威脅最明顯。MiG-31是一種極速接近3馬赫的超音速攔截機，具有俄羅斯最強大的空用雷達，配備射程最長的空對空飛彈與空射彈道飛彈，在黑海地區的防空與遠距打擊都發揮關鍵作用；而S-400則是俄羅斯最先進的防空系統之一，如果烏克蘭要持續打擊俄羅斯的高價值目標，需要先破壞S-400雷達與防空飛彈。

High-quality satellite images of the Belbek airfield from MAXAR have appeared, which can be used to identify enemy losses in aviation:



▪️2 MiG-31;

▪️ Su-27;

▪️ MiG-29.



Russians may have evacuated other damaged planes after the attack, so that is the minimum damage.



Also, an… pic.twitter.com/70goLBf6X3 — PS01 (@PStyle0ne1) May 17, 2024

一名情報人士說，5 月16 日夜間烏克蘭對克里米亞發動多目標打擊，包括一座變電站、一座油庫、俄羅斯黑海港口新羅西斯克(Novorossiysk)的一座火車站，以及圖阿普謝(Tuapse)的一家煉油廠。顯示在重創貝爾貝克機場後，烏克蘭更能放心的使用遠程飛彈打擊重要資源目標。

戰區(TWZ)認為，對貝爾貝克的襲擊，似乎是美國提供的ATACMS飛彈所為，這些飛彈具有300公里的射程，是今年早些時候秘密交付給烏克蘭，數量可能達到100枚。烏克蘭顯然將打擊重點擺在克里米亞，以迫使俄軍調動部隊前去防禦，解除哈爾科夫目前遭到入侵的危機。