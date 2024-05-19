民進黨立委鍾佳濱19日出席屏東大學畢業典禮，他以日前立院衝突事件為例，期勉畢業生面對混亂的時代，要隨時鍛鍊好身體、強壯知識，才能獨善其身、兼善天下。（屏東大學提供／謝佳潾屏東傳真）

立法院17日爆發激烈衝突，民進黨立委鍾佳濱爬上主席台、擒抱撲倒國民黨立委陳菁徽的畫面，引發全國譁然，而鍾19日出席屏東大學畢業典禮時，他以此為例，期勉畢業生面對混亂的時代，要隨時鍛鍊好身體、強壯知識，才能獨善其身、兼善天下。

鍾佳濱19日下午出席屏東大學畢業典禮，他在上台致詞時以前2天在立法院發生肢體衝突事件為例、告訴畢業生們說，大學畢業或成年，最大的改變就是時時刻刻要為自己的行為「負責」，當時他從高處摔下，肋骨撞到桌角受傷，導致現在說話要小心翼翼，否則會痛。

鍾一說完，台下立即響起熱烈的掌聲，隨後鍾續道：「我去掛急診的時候，醫生說幸好我有練過，否則會更嚴重。」為此，他期勉畢業生，面對這個混亂的時代，要隨時鍛練好身體，強壯知識，培養人脈，照顧好朋友，才能在未來豐富的人生路上，獨善其身、兼善天下，同時他強調，「當人家需要你的時候，挺身而出吧」！