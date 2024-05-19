立法院17日藍綠衝突，民進黨立委沈伯洋疑被從主席台推落，造成頭著地，綠委直指藍委此行為是「殺人未遂」。立委王鴻薇表示，沈伯洋根本是盾甲，衣服底下穿著疑似板甲的護具，若他壓到國民黨立委的頭部或脖子，就像鈍器重擊，後果不堪設想，這完全就是預謀傷人。

王鴻薇19日在臉書貼出立院的衝突照片表示，她說沈伯洋是祭品，看來是太小看民進黨的下限了。她昨天發出影片，證實沈伯洋是被王定宇慫恿推落主席台，但有很多朋友細看了影片，截了照片發現，沈伯洋根本是身著盾甲，他衣服底下穿著疑似板甲的護具，如果為真，那真的讓人細思極恐。

王鴻薇接著點出，以沈伯洋翻滾的軌跡，穿著這樣的裝備，摔到國民黨哪怕一位委員的頭部或脖子，都是相當於鈍器重擊，後果更是不堪設想。如果沈伯洋要說自己行為不是被王定宇慫恿臨時起意，那他這完全就是預謀傷人，身為黑熊部隊的院長，以及犯罪學學者，相信他不會不知道。