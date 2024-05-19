烏克蘭女星佳娜去年和馬來西亞男星祖雄登記結婚，並在今年1月迎來女兒「內內」的出生。近日她上節目痛批：「台灣法律是寫假的」，她分享曾推著娃娃車要過馬路時，竟然遇到駕駛不禮讓行人之外，還惡意加速，讓她氣得拿手機出來拍攝，對方才停下來道歉，但卻稱說「沒看到」，讓她相當傻眼。

近日綜藝節目《同學來了》，找來各國來賓討論台灣交通問題，有站在駕駛角度的，也有站在行人角度的，彼此分享看法，佳娜一開口就怒斥：「我覺得台灣的法律寫假的，因為現在開車的人，根本就不會讓路人路」，她表示有一次她去散步時，推著娃娃車帶著女兒要過馬路，卻遇到一名駕駛明明有看到她，但他卻故意加速。

佳娜表示可能是因為當時她們走的比較慢，對方才會這樣，當下駕駛的行為讓她超級生氣，她就立刻拿出手機拍駕駛，然後對方才停下來說：「不好意思，小姐看不到你」，讓她超傻眼，反問對方怎麼可能沒看到她，更何況還有那麼一大台娃娃車在，她無奈表示：「真的沒有人要讓路」。

此外，佳娜坦承自己的開車技術沒有很好，在台灣駕照也是考了4次才拿到。她分享曾遇到一件事，讓她覺得台灣人很沒有耐心，她表示有次在家裡附近要停車時，因為不太會停車，所以一直前進、後退的在喬位置，後面的人就一直在叭她，最後甚至受不了，走過來敲她的車門，罵她「白癡，不會開就不要」，讓她當下超生氣，想要罵對方，但坐在副駕的祖雄卻下車向對方道歉，最後還叫她下車，換人停車，讓佳娜不滿表示：「超不尊重我」。