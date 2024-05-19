這麼多隻蟑螂哪來的？一名網友去連鎖早餐店買可可，結果正要享用時察覺不對勁，因為可可上漂著奇怪的黑點，撕開封膜才發現居然是8隻小強屍體，讓她不敢置信，慶幸自己還好沒喝下肚，照片曝光也引起眾人驚呼太噁心。

一名網友19日在臉書社團「爆怨2公社」發文，分享早餐店奶茶裡漂著許多小蟑螂的屍體，直呼「連鎖早餐店的品質堪憂啊，一早吃早餐就看到加料的可可，好險覺得怪怪的沒喝，這應該蟑螂窩了吧！？」。

民眾上網爆料在連鎖早餐店買到「蟑螂可可」，裡面居然有8隻小強屍體，引起熱議。（圖／翻攝臉書爆怨2公社）

畫面曝光引起熱議，「全家大小都在這一杯」、「歡樂全家餐，全家都在裡面了」、「一隻就覺得很多了，結果是整個兄弟姊妹」、「早餐店很多小強祖宗十代」、「超噁心，還好你撕開來看」、「自從沒有透明杯都怕怕的」、「難怪早餐店的奶茶會跑廁所」、「以後買早餐店的飲料要打開來看看了，還要攪拌看看有沒有沉在底部」。

也有網友力勸原PO向權責機關檢舉，「太噁心了吧，拜託公開店家」、「店家應該被公佈吧，好噁心」、「太噁了吧！有跟店家反應嗎？」、「好誇張，建議直接衛生局檢舉」。