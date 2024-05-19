第77屆坎城影展正熱鬧，而大導和演員們也在近日成為時尚圈話題。有愈來愈多名導與一線演員跨足時尚精品的影像風格大片，這其實不難理解。對比消費世代族群對影像的共同記憶，商品對他們來說或許相對有距離感，但透過演員與導演的功力與影像的記憶，雙方之間的隔閡可以被完美消除。

如以黑色暴力影像為美學圭臬的大導演馬丁史柯西斯，搭配美到無話可說的甜茶提摩西夏勒梅，雙方共同拍攝「香奈兒藍色男性香氛系列」形象短片就帶來一種無可比擬的幽默趣味，影片風格承襲馬丁慣用的快節奏鏡頭語言，搭配黑中帶藍的甜茶形象，整支形象影片帶來精緻、神秘但又頗具黑色幽默的鏡頭語言，透過黑白鏡頭與象徵轉機的藍色形象，勾勒出香奈兒藍色男性香氛的意識形象，手法相當高明。

甜茶於馬丁鏡頭影片下，講述了演員心中黑白反差人格，與象徵性蛻變的藍色美學。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

另一頭義大利精品Prada則是找來坎城名導強納森葛雷澤搭配史卡莉喬韓森，為自家包款Galleria系列拍攝形象影片，強納森擅長透過鏡頭表達人物的情緒轉變，透過鏡頭指導黑寡婦針對同一句台詞，持續不斷的轉換臉部情緒，從困惑、疑問、憤怒、悲傷等情緒轉換，最後離開攝影棚時肩背Prada Galleria包款跨上計程車，好似將過往情緒留在攝影棚，邁向她的下一個新目標。

強納森葛雷澤與黑寡婦共同出演Prada Galleria包款影像。（Prada提供／黃唯淯台北傳真）

可以說將擅長拍攝情緒的導演，搭配情緒管理大師史嘉蕾喬韓森，兩人對情緒的收放搭配簡直絕配，就好像Prada此款Galleria將自身的皮革與設計工藝結合，透過不同手法妝點皮革，帶來最完美的效果。