第16任總統副總統將於明日就職，交通部民用航空局表示，松山機場配合就職典禮空中操演活動，部分航班將有異動，航空公司已在官網公布，旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。桃園國際機場公司也提醒上午出發的旅客留意航班資訊。

民航局指出，配合520總統、副總統就職典禮規劃的空中操演，5月20日上午松山機場部分班機時刻將有異動。為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站已於本月1日邀集相關單位研商，針對該時段的國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。

台北航空站表示，各家航空公司已於官網公布受影響航班，並事先通知訂位旅客；建議旅客出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。

桃機則宣布，配合20日上午正式操演期間，部分班機時刻可能異動，提醒旅客提早規劃行程，並留意航空公司航班資訊。