許多人都希望可以輕鬆賺錢。南部一位男子近日應徵上一間小公司業務，全公司只有他1個員工，男子得一手包辦業務、行政、會計、打掃辦公室，但工作量少到只要2小時即可完成，月薪不含獎金則是3.3萬元。原本男子以為公司沒救了，最近卻得知老闆是獅子會成員，平時開賓士、住在精華地段，讓他覺得相當特別，貼文曝光後引發熱議，有內行人則分析該公司只是為了節稅才設立。

原PO在Dcard發文表示，全公司只有老闆、老闆娘、他3個人，「員工只有我1個人」，老闆偶爾才會到公司露面，還常常到公司看到他後就拍拍他的肩膀說再見走人，老闆娘更是1個月見不到兩次面。

原PO提到，雖然他是業務，卻也負責行政、會計、打掃辦公室等工作，不過公司業務量相當少，「8小時的工時基本上只有2小時在工作」，閒暇時間可以滑手機、追劇、寫小說等，不用加班，月薪不包含獎金是3.3萬元。

原PO指出，原本他以為這間公司沒救了，近日卻得知老闆是獅子會成員，平時開賓士、住在精華地段，老闆完全不會管他在幹嘛也沒有再招人的意思，讓原PO忍不住疑惑，「我這樣算是找了一份好工作嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「離職吧，把職位給想要躺平的人，報上公司，我去應徵」、「因為你沒做過其他更血汗的工作，所以你才開始猶豫這工作要不要繼續待，上班還有時間發呆根本奢侈呵呵」；另外也有人分析，「開公司省稅用的啦，就拿這時間去考公職吧」、「你只是到一間公司替老闆節稅用的，這麼好的工作你不要就離職吧，把地點跟聯絡方式給我，我去」。