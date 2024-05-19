高雄雄崗建設旗下雄崗美術館舉辦「遇見東方美感－膠彩之美」膠彩畫展覽，即起至6月30日登場，力邀8位優秀藝術家參與。藝術家陳嬋娟透露，早年日本進口的媒材貴，繪畫門檻較高，多半是有錢人在畫，近年她與其他藝術家合力推廣膠彩本土化，希望將膠彩畫獨特之美推廣給更多知音。

雄崗美術館舉辦「遇見東方美感－膠彩之美」膠彩畫展覽，即起至6月30日登場，力邀8位優秀藝術家參與。（柯宗緯攝）

這次雄崗美術館膠彩畫展覽，展示台灣膠彩畫的獨特魅力，由策展人王以亮與洪千琇策劃，邀請包括劉玲利、楊玉梅、陳璽仁、陳嬋娟、黃重元、陳明逾、林秀鑾及蔡孟玲在內的8位優秀藝術家參展。

台灣膠彩畫藝術源自中國工筆重彩技法，經由日本傳入台灣，並在1977年由被譽為膠彩畫之父的林之助正式定名。膠彩畫以礦物原料混合膠質製成顏料，乾燥後呈現出光線透過礦石細微間隙反射的獨特效果，作品在燈光下閃爍著粼粼金光，質感高雅且工序繁複，因此膠彩畫的色彩豐富但價格也相對高昂。

藝術家陳嬋娟展示作品《牡丹》。（柯宗緯攝）

陳嬋娟表示，膠彩畫早年被歸類為日本畫或東洋畫，現在台灣則推廣把膠彩本土化，以前膠彩使用日本進口的動物膠，但價格昂貴，還會有異味、褪色等問題，甚至畫作放久容易被蟲蛀，台灣近年則自行研發出珍珠膠等化學膠，更有利於保存，以及降低繪畫門檻，更能達到普及化。

陳嬋娟直說，膠彩的美在於礦物質的表現，層層敷彩，可以從上看到下面，有更多層次，擁有更多想像，膠彩畫的可塑性高，現在也不再是有錢人的專利，她更免費指導學生膠彩畫技巧，希望不再曲高和寡，能讓更多人接觸、認識膠彩畫的與眾不同及美感。

此次展出作品多以自然生活為靈感來源，藝術家們通過對自然界的觀察與內化，將自然的生態、人類與自然的關係通過膠彩畫作表達出來，展示藝術家們對生命美麗與自然和諧的深刻感悟，期待能觸動觀眾的心靈，喚起對自然美的感悟和反思。