雲林縣長張麗善（前左二）、縣議會議長黃凱（前左一）19日率領府會團隊拜會，將縣內宮廟及地方社團捐贈給花蓮共2710萬元善款，交給花蓮縣長徐榛蔚（前右二），盼能協助災民早日重建家園。（羅亦晽攝）

花蓮上月2起強震重創地方觀光產業，繼國民黨台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴及嘉義市長黃敏惠等4位女力縣市首長，5日合體到花蓮送暖，雲林縣長張麗善今也送愛到花蓮，宣布6月1日起加碼觀光署振興花蓮觀光方案，補助到花蓮旅遊的雲林鄉親每人300元，盼藉此拋磚引玉助花蓮重新再出發。

雲林縣長張麗善、縣議會議長黃凱今天率領府會團隊前往花蓮，進行「善愛花蓮，雲林挺花蓮重建產業振興之行」，並縣內宮廟及地方社團捐贈給花蓮共2710萬元善款，交給花蓮縣長徐榛蔚，期望藉此協助災民早日重建家園。

張麗善表示，雲林和花蓮是友好城市，雙方也都是農業大縣，能感同身受農產品無法往外銷售的困難，花蓮發生地震後，雲林也在電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮15個線上農特產品的購買連結，幫助地方農友推銷產品。

她接著說，盧秀燕5日號召女力縣長送愛到花蓮時，自己人在德國，但心與她們一樣都在花蓮，7日回國下飛機立刻打電話組團，一起將雲林的愛送到花蓮，因此今天除將捐款帶到花蓮，也要用行動力挺振興地方的觀光。

張麗善指出，縣府在議會支持下，動用第二預備金，6月1日起至年底將加碼補助觀光署振興花蓮觀光方案，只要設籍雲林及旅外雲林的鄉親，這段期間組團到花蓮住宿，每人補助300元，名額10000名，藉此鼓勵大家到花蓮旅遊。

徐榛蔚感謝雲林縣接續送暖到花蓮，她說，花蓮縣跟雲林縣的身份證字號分別為U、P開頭，加起來為「UP、UP強強聯手」，花蓮自10日起已啟動觀光振興方案，觀光署的部分也將在6月開跑，若再加上雲林的加碼，相信花蓮觀光季能一路延續到年底。