中國週五推出一攬子政策，被認為是迄今最大膽的房地產救市舉措，以化解實施市場經濟以來最嚴重的房地產危機。不過，這項由大陸中央政府主導、地方政府收購存量住宅做為保障性住房的新政策，其實施的規模和資金來源尚不明確，該項政策還推出輔助金融措施，包括降低首付款比例和房貸利率下限。

據《華爾街日報》指出，大陸這項政策的措施核心是讓地方政府收購未售出商品房，將其用作面向中低收入家庭的保障性住房。這項政策稍早前曾在部份城市進行試點，大陸官方認為，此舉將有交挽救爛尾樓盤並消化大量庫存房產，並刺激飽受驚嚇的買家重返房地產市場。

報導指出，這項救助方案的規模，以及城市和資金短缺的地方政府將從何處獲得資金來買下這些住房，尚不明確。經濟學家們估計，清理遍佈中國遼闊土地的大量積壓空置房或未完工樓盤將耗資數千億美元。他們說，只有中央政府或中國央行才有資源來為一套在全國範圍內推廣的住房購買計畫提供資金。

報導分析稱，這項政策的賭注很大，因為大規模房地產蕭條正在削弱投資和消費，拖累整體經濟增長。最新公佈的資料顯示，中國4月份社會消費品零售總額增長放緩，1-4月全國房地產開發投資同比下降近10%。由於消費疲軟，中國已轉向依靠製造業來推動濟增長，但是這會加劇中國與全球其他地區的貿易緊張關係。

美國總統拜登本周宣佈對價值約180億美元的中國進口商品加徵關稅，聲稱中國的補貼和其他不公平貿易行為威脅到美國的就業。美方的措施包括將對中國產電動汽車徵收的關稅提高到100%，這實際上將中國電動汽車擋在了利潤豐厚的美國市場之外。