泰國流行小天王塔農楚姆羅恩（Nont Tanont）昨（18日）在台北信義劇場Legacy MAX獻上海外首場專場演唱會，一襲黑色勁裝、搭配薄紗背心，一登台即引得現場破千名歌迷尖叫聲衝破屋頂，他也多次大秀中文，告白粉絲「我愛你們」。

Nont Tanont為了讓台粉感受到滿滿誠意，開場便將3首人氣歌曲〈UNNIVERSARY〉、〈Not romantic〉、〈Don't Mind〉重新編譯為串燒組曲，一連獻上11首招牌歌曲，嗨翻全場，他為呈現給台灣粉絲最完美的舞台，練習了許久，台下粉絲全程跟唱，面對Nont Tanont多次出考題遞麥接唱，也毫無冷場，讓他驚呼台灣歌迷的泰文實力。

Nont Tanont一襲黑色勁裝、搭配薄紗背心登台。（火種娛樂提供）

Nont Tanont也大方分享已大嗑台灣美食，包括大家推薦必吃臭豆腐與珍奶，如果演唱會結束還有時間，還想去逛台灣夜市，吃更多台灣在地小吃。此外，樂團出身的Nont Tanont還讓出談話時間，希望讓大家看見演唱會演出的重要夥伴們，不只一一介紹演奏樂團成員，並提供各自的炫技時間，讓吉他樂手一展歌喉，難得機會使粉絲大飽耳福。

Nont Tanont多次出考題遞麥給台灣歌迷接唱也毫無冷場。（火種娛樂提供）

演唱會尾聲，Nont Tanont呼應台灣粉絲的熱情，獻上安可曲〈Always With Me〉，謝謝台灣粉絲對他的支持，讓他知道海外也有這麼多的粉絲支持他，這都將成為他繼續當歌手的動力，盡快為大家帶來新作品，也大方承諾會再來台灣，並語帶保留表示，不一定只是演唱會，也可能是見面會，讓粉絲期待不已。