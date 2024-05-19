美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝）
美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝）
美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝）
美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝）

美國前國務卿蓬佩奧19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。

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