美國前國務卿蓬佩奧以個人身分出席520總統就職慶賀團 19:242024/05/19 中時 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝） 美國前國務卿蓬佩奧（左一）19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。（陳麒全攝） 美國前國務卿蓬佩奧19日傍晚抵台，日前他表示是以個人身分出席準總統賴清德的就職典禮，蓬佩奧下機後由外交部與AIT人員引導下，坐上電動車禮遇通關。 蔡英文午間宴請美國出席我新任總統特使團 擒抱撲倒陳菁徽後出席屏東大學畢典 鍾佳濱「這樣期勉」畢業生 賴清德出席歡迎酒會 希望發揮關鍵力量、維持區域和平穩定 #蓬佩奧 #美國前 #國務卿 #身分 #出席 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 出席僑胞慶賀茶會 賴清德說出自己有四項使命 20:442024/05/21 政治 總統接見安倍晉三夫人 讓台日善的循環成為國際社會典範 17:492024/05/20 政治 49校系參展青春設計節今閉幕 陳其邁出席頒獎鼓勵學子創意 22:162024/05/19 寶島 出席東京晴空塔台灣祭活動 蔣萬安展現廚藝做蚵仔煎 19:432024/05/18 政治 出席慶賀團歡迎酒會 賴清德：將持續壯大台灣 22:442024/05/19 政治 台灣應對美國有信心 蓬佩奧稱兩岸若開打「美國一定到」 15:292024/05/21 政治 黃珊珊服務處成立 柯文哲合體謝國樑 深化基隆「藍白合」 21:042024/05/18 政治 韓正與普丁共同出席中俄博覽會開幕式 22:202024/05/17 財經 參加完婚禮竟負債 超慘伴娘揭嚇人花費 16:532024/05/19 國際 出席賴清德520就職典禮 友邦史瓦帝尼國王今抵台 13:482024/05/18 政治 為見巴基斯坦男犯傻 憂同住飯店要查身分！女偽造結婚書約慘了 06:302024/05/20 社會 日出席賴就職 陸駐日使館：堅持一中原則、停止為「台獨」撐腰 09:462024/05/21 兩岸 520外賓團動員湊五字頭？他曝「馬蔡首任就職」觀禮人數 00:012024/05/21 政治 布林肯祝賀賴清德就職 「期待與賴總統合作」 10:262024/05/20 國際 侯友宜520確定不出席：給予新政府滿滿祝福 12:132024/05/19 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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