成為台灣職棒史上首位千勝教頭，台鋼雄鷹19日在澄清湖主場為洪一中舉行溫馨的慶祝儀式，他的老婆、女兒現身讓洪總又驚又喜，忍不住又紅了眼眶。洪總說：「現在來講1000勝都已經是成為歷史、已經歸零了，我現在最重要的是如何幫台鋼茁壯。」

中職會長蔡其昌簡短致詞，「我代表中華職棒聯盟謝謝洪一中總教練也恭喜他，我聲音『燒聲』，把時間留給洪總比較重要，祝福洪總，1000勝而已，大聯盟2000勝的12個，我相信不久的將來就會辦2000勝。」

洪一中則說：「經過18年達到千勝里程碑，過程我很幸運，要感謝的人很多，感謝栽培我當總教練的La New董事長劉保佑，富邦的大董蔡明忠董事長，能達到1000勝是非常多人一起努力才能走到這裡，不過以現在來講，1000勝都已經是成為歷史了，已經歸零，我現在最重要的是如何幫台鋼茁壯。」

洪總希望球迷能夠繼續給予新球隊、年輕球員支持，「大家知道台鋼是新成立的球隊，過程中他們每天都在進步，但也有很多失敗，網路上看到球迷對他們沒有太苛責，也謝謝你們對球員的鼓勵，我還是老話一句，台鋼要成長還是需要球迷進場加油，動力會越來越強，一定會用好的比賽回饋給球迷。」

接下來的儀式中，一路支持洪一中的球迷帶著紅中旗幟現身，接著女兒洪言菱為爸爸戴上千勝球帽，最後神秘嘉賓從右外野搭著BMW房車進場，洪總面露疑惑，結果捧著花束下車的是洪總咯拗婆胡淑宜，令他又驚又喜，也讓他忍不住又紅了眼眶。

胡淑宜說ㄤ謝謝你們一直支持洪總，很感謝你們，我很緊張不太會講話，也謝謝洪總、我的老公、孩子的爸爸，為家庭付出的一切，辛苦了。」